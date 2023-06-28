Feci kaza: Genç voleybolcu Miray Karasu öldü

Genç voleybolcu Miray Karasu, trafik kazasında hayatını kaybetti

Feci kaza: Genç voleybolcu Miray Karasu öldü

Eymir Spor Kulübünün genç voleybolcusu Miray Karasu, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Arife günü Kastamonu yolunda trafik kazası geçiren ve Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Miray'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

17 yaşındaki genç sporcunun cenazesi yarın Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Eymir Spor Kulübü Başantrenörü Güven Cılız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miray'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yayımlanan başsağlığı mesajında, "Miray Karasu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve voleybol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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