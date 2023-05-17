Feci kaza. Motosiklet yayaya çarptı: 3 ölü

Düzce’nin Yığılca ilçesinde motosiklet, yolda yürüyen Ali Acar’a çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Enes Eren ile yanındaki Ömer Faruk Baltacı ve yaya Ali Acar yaşamını yitirdi.

Feci kaza. Motosiklet yayaya çarptı: 3 ölü

DHA’nın haberine göre, kaza, gece saatlerinde Yığılca’nın Güney köyünde meydana geldi. Enes Eren idaresindeki plakasız motosiklet, yoldaki yaya Ali Acar’a çarptı. Motosiklet metrelerce sürüklenirken, görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Eren ile yanındaki Ömer Faruk Baltacı ve yaya Ali Acar ağır yaralandı. Ambulansla, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Enes Eren, Ömer Faruk Baltacı ve Ali Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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