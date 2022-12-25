25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Feci kaza. 'Yasak' noktadan dönüş yapan TIR'a çarptı 

Feci kaza. 'Yasak' noktadan dönüş yapan TIR'a çarptı 

Bolu'nun Gerede ilçesinde TEM yolunda, yasak noktadan dönüş yapan TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 09:58
Takip Et

Feci kaza. 'Yasak' noktadan dönüş yapan TIR'a çarptı 

Feci kaza. 'Yasak' noktadan dönüş yapan TIR'a çarptı 
+
Aa
-

TEM yolunun Gerede ilçesi geçişinde, 24 Aralık Cumartesi saat 22.30 sıralarında Ankara istikametine giden Gürcistan uyruklu Sherzod Khakiev, kullandığı 90Q707 Gürcistan plakalı kauçuk yüklü TIR'la Gerede Gişeleri'nden otoyol çıkışını kaçırdı.

ACİL DÖNÜŞ NOKTASINDAN DÖNMEK İSTEDİ

Khakiev, yaklaşık 20 kilometre uzaktaki dönüşten dönmeyip, otoyol çıkışının 2 kilometre ilerisinde bulunan yalnızca, polis, ambulans, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri gibi görevli araçların acil dönüş yapması için kullanılan acil dönüş noktasından geri dönmek istedi.

TIR'IN DORSESİNE ÇARPTI

Khakiev'in kullandığı TIR'ın, dönüş yaptığı sırada, dorsesi otoyolun sol şeridini kapattı. Bu sırada Ankara yönüne doğru giden Serkurt Yurtlu idaresindeki 54 EY 934 plakalı otomobil, TIR'ın dorsesine çarptı.

KURTARILAMADI

Kazayı, görenler durumu 112 Acil, polis, jandarma ve karayolları ekiplerine haber verdi. Karayolları ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta sıkışan sürücüye müdahale etti.

Otomobil sürücüsü Serkan Yurtlu'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından morga götürüldü.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlandı. TIR ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı.

Yasak noktadan dönüş yapan ve kazada kusuru olduğu belirlenen TIR sürücüsü Sherzod Khakiev, jandarma tarafından gözaltına alındı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
1
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
2
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
3
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
4
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
5
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
6
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
7
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿Edirne'de sis engeli! Mesafe 50 metreye düştü
﻿Edirne'de sis engeli! Mesafe 50 metreye düştü
﻿Edirne'de sis engeli! Mesafe 50 metreye düştü
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık dubleks daire
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık dubleks daire
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık dubleks daire
﻿Kocaeli Başiskele’de icradan satılık villa
﻿Kocaeli Başiskele’de icradan satılık villa
﻿Kocaeli Başiskele’de icradan satılık villa
﻿Van Edremit’te icradan satılık arsa
﻿Van Edremit’te icradan satılık arsa
﻿Van Edremit’te icradan satılık arsa
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.