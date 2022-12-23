23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Bebek'te restoran iskelesi çöktü. Müşteriler denize döküldü

Bebek'te restoran iskelesi çöktü. Müşteriler denize döküldü

Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 21:53
Takip Et

Restoran iskelesi çöktü. Bebekte gerçekleşen olayda 4 kişi denize düştü

Bebek'te restoran iskelesi çöktü. Müşteriler denize döküldü
+
Aa
-

Arnavutköy Caddesi’nde, üzerinde bir restoranın olduğu iskele çöktü.

Denize düşenlerin çevredeki insanlar tarafından kurtarılmaya çalışıldığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün saat 21.00 sıralarında İlçemiz Bebek Arnavutköy Caddesindeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşımız yaralanmıştır.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. (DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
1
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
2
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
3
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
4
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Benzine zam
5
﻿Benzine zam
﻿Benzine zam
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
6
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
7
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
﻿PKK destekçileri Paris'te polisle çatıştı
﻿PKK destekçileri Paris'te polisle çatıştı
﻿PKK destekçileri Paris'te polisle çatıştı
﻿Kahramanmaraş'ta deprem
﻿Kahramanmaraş'ta deprem
﻿Kahramanmaraş'ta deprem
﻿OAPGD Heyeti’nden DEVA Partisi’ne ziyaret
﻿OAPGD Heyeti’nden DEVA Partisi’ne ziyaret
﻿OAPGD Heyeti’nden DEVA Partisi’ne ziyaret
﻿Çin: ABD arkadan bıçaklamamalı
﻿Çin: ABD arkadan bıçaklamamalı
﻿Çin: ABD arkadan bıçaklamamalı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.