Piyasalar keskin virajda. Tam 25 ülke kararını açıklayacak

Uluslararası piyasalarda bu hafta çok önemli. Çünkü bir çok ülke kritik bir viraja giriyor. Küresel piyasalarda enflasyonist baskılar ve resesyon riskinin arttığına işaret eden gelişmelerin yaşandığı süreçte gözler bir kez daha merkez bankaları faiz kararlarına çevrildi.

Başta ABD ve Türkiye olmak üzere İngiltere, Çin ve Japonya dahil 25 ülke faiz kararı açıklayacak. En kritik karar 21 Eylül'de Fed'den gelecek.

ABD Merkez Bankası Fed'in federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlanmaya başlanırken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 82 ve yüzde 18 düzeyinde bulunuyor. Bankanın daha önce 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi daha olası görülen gelecek ayki toplantısı için ise 50 baz puana yüzde 35,2 ve 75 baz puana yüzde 54,5 ihtimal veriliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararının ardından yapacağı konuşmada, bankanın gelecek dönem para politikası stratejisi hakkında ipuçları aranacak.

İngiltere Merkez Bankası BoE'nin yüzde 1,75 düzeyinde bulunan politika faizini, 50 baz puanlık artırımla yüzde 2,25'e yükseltmesi beklenirken, karar metninde, gelecek dönemde bankanın ne kadar şahinleşeceği sorusuna yanıt aranacak.

Bir diğer önemli faiz toplantısı ise Japonya Merkez Bankası BoJ'dan gelecek. Doğrudan döviz müdahalesi beklentilerinin arttığı bir dönemde bankanın ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmeyeceği, ancak zayıf yen karşısında sözle yönlendirme tonunu sertleştireceği öngörülüyor.

22 Eylül'de ise TCMB faiz kararını duyuracak. Son toplantıda sürpriz bir şekilde faiz indiren TCMB'nin politika faizini yüzde 13’te tutması bekleniyor.

PİYASALAR NE DURUMDA

Japonya ve İngiltere'deki resmi tatil nedeniyle borsalar haftaya yavaş bir başlangıç yaparken, S&P 500 vadeli kontratları sınırlı yükseldi, Nasdaq vadeli kontratları yatay.

DOLAR GÜÇLÜ

Doları başlıca altı para birimine karşı izleyen dolar endeksi Cuma gününe kıyasla yüzde 0.09 yükselişle 109.66 seviyesinde seyretti. Son haftalarda oynak bir seyir izleyen dolar, 7 Eylül'de 2002 yılının ortasından beri ilk kez 110.79 seviyesine yükselmiş, altı gün sonra 107.67 seviyesine gerilemişti.

Euro/Dolar bu sabah 0.9985 seviyesinde işlem görürken, dolar/TL 18.27 ve Euro/TL 18.25 seviyelerinde.

PETROL FİYATLARI HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Petrol fiyatları, küresel ekonominin resesyona gireceği ve talebin zayıflayacağı beklentisinin yarattığı baskıya rağmen dolardaki değer kaybı ve Avrupa Birliği'nin Aralık'ta devreye girecek Rus petrolü ambargosunun yarattığı arz endişeleriyle yükseldi.

Brent ham petrolü vadeli kontratları yüzde 0.7 artışla 91.95 dolara yükselirken Cuma günü seansı yüzde 0.5 artıda kapatmıştı.ABD hafif ham petrolü vadeli kontratları yüzde 0.5 yükselerek 85.50 dolara çıktı. En yakın ABD hafif ham petrol kontratlarının vadesi yarın dolacak.

ALTINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Altın merkez bankalarının, özellikle Fed'in, enflasyonla mücadele için keskin faiz artıracağı beklentileriyle geriledi.Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 gerileyerek 1,669.69 dolara indi. ABD altın vadeli kontratları yüzde 0.2 düşerek 1,679.70 dolara geriledi.