Acun Ilıcalı 'veda' etti

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı 'veda' etti
Acun Ilıcalı Hull City teknik direktörü Liam Rosenior ile yollarını ayırdı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ayrılığı dair konuşan Hull City patronu Acun Ilıcalı, "Bu muhteşem kulüpte şimdiye dek aldığım en zor karar oldu. Liam'a emekleri için teşekkür ediyoruz. Her zaman bu ailenin bir parçası olarak kalacak. Takımın geleceği konusunda vizyonumuzun aynı olmadığını fark ettik. Bu nedenle bir değişim kararı alma gereği hissettik" diyerek genç teknik adama veda etti.

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Sezonun sona erdiği Championship’te 46 maçta 19 galibiyet 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Hull City topladığı 70 puanla 7. Sırada yer aldı.

Ligin son haftasında Preston’a kaybeden Hull City paly-off hattının 3 puan gerisind kalarak Premier Lig hayallerine veda etmişti.

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