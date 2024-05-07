Polonya Başbakanı: Pamuk eller cebe

Katowice'deki Avrupa Ekonomik Kongresi'nde konuşan Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya çağırdı ve bir kez daha ortak bir Avrupa hava savunma sistemi oluşturma fikrini gündeme getirdikten sonra "Avrupa, önümüzdeki on iki ay ve beş yıl için dünyada hiçbir gücün ona karşı el kaldırmaya cesaret edemeyeceği bir duruma hazır olmalı. Büyük paralar, savaşı Avrupa'nın sınırlarından uzun bir süre, belki de kalıcı olarak, uzaklaştıracaktır" dedi.

Birleşik Avrupa hava savunması hakkında da konuşan Tusk "Avrupa'nın üzerine bir kubbe inşa etmek için herkes üzerine düşeni yapmalı. Bu, bir Avrupa projesi haline gelmeli" ifadelerini kullandı.