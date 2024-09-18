Fed Başkanı Jerome Powell'dan ilk açıklama: Sabırlı davrandık, meyvelerini topluyoruz

Powell “Son toplantıdan bu yana çok fazla veri geldi ve 50 baz puan indirimin doğru olduğuna karar verdik. İndirim için sabırlı davrandık, meyvelerini topluyoruz” ifadelerini kullandı.

Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrası Başkan Jerome Powell basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"İNDİRİMİN DOĞRU OLACAĞI SONUCUNA VARDIK"

Powell ‘50 baz puanlık indirimin doğru olacağı sonucuna vardık’ dedi.

Enflasyon konusunda önemli yol kat ettiklerinin de altını çizen Powell, “Ancak enflasyon hala yüzde 2’lik hedefimizin üzerinde kalmaya devam ediyor. Son göstergeler ekonomik faaliyetlerin ılımlı bir şekilde genişlediğini gösteriyor.” dedi.

Fed'in faiz kararı sonrası altında tarihi rekor!

Fed faiz kararını açıkladı

"ENFLASYONİST BASKI OLUŞTURMUYOR"

İstihdam piyasasında soğuma olduğunu belirten Powell “İşgücü piyasası şu an enflasyonist baskı oluşturmuyor” diye konuştu.

Ayrıca Fed Başkanı, “Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama ilişkin aşağı yönlü riskler arttı. Arz ve talebin dengelendiğini görüyoruz. Faiz kararlarımızı toplantıdan toplantıdan toplantıya alacağız. Atacağımız adamlar ekonominin gidişatına göre değişecek. Risklerin eşit dengelendiğini görüyoruz. Sürdürülebilir şekilde yüzde 2’lik enflasyon hedefimize ulaşıyoruz. Faiz indirimine gitmek için sabırlı davrandık ve meyvelerini topluyoruz." ifadelerini kullandı.