ABD Merkez Bankası FED Ocak ayı faiz kararının açıklanmasının ardından Şubat ayı FED faiz kararı bekleniyor. Peki, FED faiz kararları ne anlama geliyor? FED faiz arttırdığında, düşürdüğünde altın ve dolar ne durumda olur?

FED FAİZ KARARLARI NE ANLAMA GELİYOR?

ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

FED FAİZLERİ DÜŞÜRÜRSE ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

2023'ün ilk FED toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararının 1 Şubat Çarşamba akşamı saat 21.30'da açıklanması bekleniyor.