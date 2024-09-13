Fed üyesinden faiz indirim sinyali

Kaynak: Haber Merkezi
Fed üyesinden faiz indirim sinyali

Eski New York Federal Rezerv Başkanı William Dudley, Fed’in gelecek hafta düzenleyeceği toplantıda 50 baz puanlık bir faiz indirimi için alan gördüğünü açıkladı.

Eski New York Federal Rezerv Başkanı ve mevcutta Bretton Woods Komitesi Başkanı William Dudley, gelecek haftaki toplantıda yarım puanlık bir faiz indirimi için alan gördüğünü dile getirdi.

Dudley, 50 baz puan için güçlü bir gerekçe olduğunu söyledi.

Dudley gibi Federal Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da, bu ayın başlarında daha büyük bir faiz indirimi olasılığı hususunda "açık fikirli" olduğunu ve uygun olması halinde bunu savunacağını dile getirmişti.

Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Perşembe günü 2024 için ikinci faiz indirim kararını verdi. Bununla birlikte Banka gecelik mevduat faizini yüzde 3,75 düzeyinden yüzde 3,50 seviyesine indirdi.

Banka politika faizi ve marjinal fonlama tesisinde de teknik ayarlama gerçekleştirdi. Bu ayarlamayla beraber ana refinansman faizi ile marjinal fonlama tesisi alışılmadık bir oran olan 60 baz puan düzeyinde indirilerek sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 3,90’a düşürüldü.

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