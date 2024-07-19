Fed üyesinden faiz mesajı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly tarafından yapılan açıklamada, faiz oranı indirimi çağrısı yapmadan önce enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine geri döndüğüne ilişkin daha fazla güven aradığını söyledi.

Daly, şu anda fiyat istikrarının olmadığını ve çok iyi veriler aldıklarını söyleyerek, enflasyona yönelik gelen verilerin pozitif yönlü ve 2024’ün başından sonra iyi veriler olmasına rağmen, enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda henüz orada olmadıklarını belirtti.

Daly, faiz oranlarını normalleştirmek amacıyla çok erken harekete geçmek ve enflasyonun hedefinin altında veya üstünde kalması bir risk olduğunu ve çok uzun süre bu hedefte kalıp işgücü piyasasını sekteye uğratma riskinin olduğunu söyledi.