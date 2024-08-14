Fed üyesinden faiz mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Fed üyesinden faiz mesajı

Fed'den Bostic, faiz indirimlerini desteklemek amacıyla "biraz daha veriye" ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, son ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürebileceğinden "daha fazla emin" olduğunu fakat düşüşü desteklemeye hazır olmadan önce "biraz daha fazla veri" görmek istediğini belirtti.

Fed üyesi Bostic, enflasyon ile istihdam piyasası arasındaki risk dengesinin aynı seviyeye yakın olduğunu fakat Fed'in faizleri çok erken düşürmekten kaçındığından emin olmak istediğini, lakin daha sonra enflasyon yeniden hızlanırsa faizleri yükseltmek durumunda kalacağını söyledi.

Bostic, “Faiz oranlarını düşürmeye başladıktan sonra geri dönüp tekrar yükseltmek zorunda kalırsak bu gerçekten kötü olur” değerlendirmesinde bulundu.

Finansal piyasalar genel olarak Fed'in 17-18 Eylül toplantısında faiz oranlarını düşürmesini tahmin ediyor; bu, politika döngüsünde bu türden ilk hamle sayılacak.

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