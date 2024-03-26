Fed yetkilisinden ihtiyatlı olma çağrısı

Kaynak: Bloomberght
Fed yetkilisinden ihtiyatlı olma çağrısı
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, faiz indirimi yaparken temkinli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Fed yetkilisi Lisa Cook, Fed’in ekonominin bazı bölgelerinde enflasyonun yavaşlaması için daha fazla zaman tanımaya ve faiz indirirken temkinli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti.

Cook, "İstihdam ve enflasyon hedeflerimize ulaşmamızın önündeki riskler daha iyi bir dengeye doğru ilerliyor. Bununla birlikte, fiyat istikrarının tamamen yeniden tesis edilmesi, zaman içinde para politikasının gevşetilmesi konusunda temkinli bir yaklaşım gerektirebilir" ifadelerini kullandı.
Fed mart ayı toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 5,25 aralığında sabit tutmuştu. Toplantı sonrası açıklama yapan Fed Başkanı Powell, enflasyondaki düşüş için yeterli kanıtı görmek istediklerini dile getirdi.
2024 yılı için üç faiz indirimine ilişkin tahminlerini korumaya deva ettiler. 19 Fed yetkilisinden 9’u 2024'te iki veya daha az kesinti gördü; bu yetkililerden ikisi hiç kesinti olmayacağını tahmin ediyor.

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