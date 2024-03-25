ECB üyesinden faiz mesajı

Panetta, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirim döngüsünü ne zaman başlatacağına dair açıklamada bulundu.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Panetta, Euro Bölgesi'nde enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini, bunun da faiz oranlarında bir indirimi mümkün hale getirdiğini söyledi.

Panetta, "ECB Yönetim Konseyi içinde özellikle son birkaç hafta içinde ortaya çıkan fikir birliği bu yöne işaret ediyor." İfadelerini kullandı.

Diğer yandan, Almanya, Hollanda, Slovakya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan merkez bankası başkanları, faiz indirimi için haziran ayına vurgu yapmıştı.

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını belirlemek için 11 Nisan ve 6 Haziran'da toplanacak.