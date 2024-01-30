Fed’den ilk faiz indirimi ne zaman gelecek?

Fed’in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit bırakması bekleniyor.

Fed Başkanı Powell’ın gelecek toplantılara ilişkin vereceği mesaj piyasaların odağında yer alıyor.

Piyasalar ise Fed’in ne zaman faiz indirimine gideceğini merakla bekliyor.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, yaptığı değerlendirmede Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yarın faizlerde değişiklik yapmayacağını, verilere bağlılığını ve dikkatli ilerleme niyetini tekrarlayacağını paylaştı.

2023'ün son çeyreğine ilişkin yüzde 3,3'lük güçlü büyüme rakamının 2022'nin ilk yarısındaki teknik durgunluğun ardından ekonomik aktivitenin dirençli olduğunu ve Fed'in faiz artırımı döngüsünden sadece ılımlı bir şekilde etkilendiğini gösterdiğini ifade eden Marey, kişisel tüketim harcamalarının 2023'ün ikinci yarısında sağlam bir performans sergilediğini belirtti.

''Politika yapıcıları faizleri indirmeden önce muhtemelen daha fazla veriye ihtiyaç duyabilir''

FWD Bonds Başekonomisti Chris Rupkey de aralık ayındaki Fed toplantısında faiz indirimleri tartışılmadığını fakat ocak toplantısında kesinlikle sıcak bir konu olacağını vurguladı.

Rupkey, politika yapıcıların faizleri indirmeden önce muhtemelen daha fazla veriye ihtiyaç duyabileceğini dile getirdi.

ING uluslararası başekonomisti James Knightley ise güçlü büyüme ve istihdam piyasasını dikkate alındığında mart ayının faiz indirimi için çok erken olabileceğini söyledi.