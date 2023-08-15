Yabancıların kullandığı federal kelimesi Türkçeye uygun şekilde eklenmiş olup dizi ve filmlerde sıkça kullanılmaktadır. Peki, federal ne demek? Federal kelimesinin anlamı nedir?

Özellikle yabancı film ya da dizilerde çok sık rastlanan bir kelime olarak öne çıkıyor. Yabancı kökenli bir kelime olması ile beraber Türkçeye uygun şekilde eklenmiştir. Farklı türemiş olan kelimeleri kapsamında da kullanılan bir sözcük olduğunu söylemek mümkün.

Amaca uygun şekilde anlama üzerinden tek başına ya da başka cümlelerle kullanılabilir.

FEDERAL NE DEMEK?

Federal genel anlamı itibariyle, ‘Birleşmiş olan’ biçimde ifade edilmektedir. Herhangi bir ülke ya da ülke içerisindeki kurumların bütünlüğünü anlatan bir yapı olarak da öne çıkıyor.

Örneğin pek çok film üzerinden federal bir soruşturma kelime yapısı çok duyulur. Bu daha çok birleşmiş bir soruşturma kapsamı anlamı üzerinden ele alınır ve değerlendirilir.

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit federal kelimesinin anlamı, ‘Federasyon durumunda birleşmiş olan’ kavramı eşliğinde değerlendirilir.

Yani bir federasyon çatısı altında farklı yapı ve kurumların bir araya getirilmiş hali şeklinde de anlatmak mümkün.

TDK anlamı üzerinden bakıldığı vakit federal kelimesini cümle içerisinde amaca uygun farklı biçimlerde kullanmak mümkündür.

‘’Bu bir federal soruşturmadır.’’

‘’Bu ülkeler federal olma yolunda ilerliyor.’’ Bu şekilde belirli anlamı ile beraber federal kelimesi kullanılabilir.

Türkçede günlük yaşamda çok kullanılan bir kelime olmamasının yanı sıra, farklı metinlerde ve kaynaklarda karşılaşılan bir sözcüktür.