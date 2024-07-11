Federasyona FETÖ operasyonu mu çekildi

Futbol Federasyonda seçimlere sayılı günler kala garip, endişe verici işler oluyor.

Kumpas, tehdit, iftira, şantaj iddiaları ayyuka çıktı.

Servet Yardımcı aylardır başkanlığa hazırlanıyordu.

Birçok kulüp onu destekliyordu.

Yeterli imzayı toplamış, seçimin favorisi olmuştu.

Dün resmi başvuruyu yaptı, üstünden 24 saat geçmeden geri çekti.

Servet Yardımcı 24 saatte karar değiştirecek bir kişilik değil.

O halde ne oldu?

Kim, nasıl korkuttu?

Bir iddia külliyeden çekil diye baskı yediği.

Diğer iddia da spor bakanının kendisini arayarak "yarışa girme" diye talimat verdiği.

Herkes bir şeyler söylüyor.

Ancak Yardımcı'nın geri çekilme açıklamasının satır aralarında ne olduğu çok açık.

Şöyle diyor.

"TFF başkanlığına adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlâkıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır.

Sahip olduğum aile terbiyem, edebim, yetiştirilme şeklim, böyle kirli bir düzenin karşısında durmama, bana inanan, benimle birlikte yola çıkan insanların da kumpaslarla karşı karşıya kalmasına asla izin vermez. Türkiye'nin her kesimi tarafından değişmesi talep edilen bir futbol yapısının devam edebilmesi adına böyle bir operasyonla karşı karşıya kalmak, tüm futbol ailemiz adına büyük bir sorundur. "

Hepimiz biliyoruz ki, Yardımcı'nın "malum kirli yapı" dediği örgüt FETÖ terör örgütü.

Açık ve net olarak FETÖ'nün kendisine, ailesine ve arkadaşlarına operasyon çektiğini söylüyor.

Bu sözler çağdaş bir ülkede söylense tüm futbol camiası, siyasiler bir olur ve savcıları göreve çağırır.

Biz de çıt çıkmıyor.

Servet Yardımcı'ya kimler şantaj yaptı, kimler tehdit etti?

Ailesine nasıl kumpas kuruldu?

Arkadaşlarına ne gibi iftiralar atıldı?

Bu sorular cevaplanmadıkça federasyon seçimleri şaibelidir.

FETÖ resmen topla oynar gibi Türk Futbolu'yla oynuyor.

Buna kimse dur demezse yenildik beyler.

Farklı yenildik ne yazık ki.