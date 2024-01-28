Fed’in enflasyon verisi olarak takip ettiği veri geriledi

Fed'in takip ettiği temel enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE, yaklaşık üç yılın en yavaş hızında yükseliş gösterdi.

Gelen veri ile birlikte faiz indirimlerinin yakında başlayabileceği beklentisi piyasalarda güçlendi.

Gıda ve enerji harcamalarını hariç çekirdek PCE aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,9 artış gösterdi. Piyasa beklentisi de yüzde 3'lük bir artışa işaret ediyordu. Aylık bazda bakıldığında ise yüzde 0,2 oranında artış görüldü.

Ayrıca ABD tarafından takip edilen kişisel tüketim harcamaları ise aralıkta aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde yükseliş görüldü. Piyasa beklenti 0,5'lik bir yükseliş olması yönünde olmasıydı.