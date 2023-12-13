Fed’in faiz kararı beklenirken New York borsası yatay başladı

Dow Jones endeksi açılışta yüzde 0,07 yükselerek 36.601,80 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artışla 4.646,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 yükselişle 14.555,68 puana ulaştı.

Fed’in para politikası kararları öncesinde hisse senedi piyasaları yatay hareket etti. Ülkede dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de fiyat baskılarının azaldığını gösterdi. Buna göre, ÜFE, kasımda aylık bazda sabit kalırken yıllık bazda yüzde 0,9 artarak beklentilerin altında kaldı. Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek ÜFE de kasımda aylık bazda değişmezken yıllık bazda yüzde 2 ile Ocak 2021’den beri en düşük seviyeye geriledi. Fed’in bugün para politikası kararlarını açıklaması piyasaların merakla beklediği bir olayken, analistler bankanın bu yılki son toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında tutacağına kesin gözüyle bakıyor. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında bankanın gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin ipuçları vereceğini söylüyor. Bankanın ayrıca ekonomik tahminlerini de güncelleyeceğini belirten analistler, yatırımcıların politika faizine ilişkin beklentilerin yer aldığı “dot plot” grafiğine yoğun ilgi göstereceğini ifade ediyor.

Öte yandan, elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisseleri, şirketin gelişmiş sürücü destek sistemi (Autopilot) ile ilgili kontrol sorununu çözmek için 2,03 milyon aracını geri çağırdığı haberleri sonrasında yüzde 1’den fazla değer kaybına uğradı.