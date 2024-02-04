Felç geçirmeden 1 hafta önce neler yaşanır?

İnmeye zamanında ve doğru müdahale edilmediğinde inmenin getirdiği riskler daha da artıyor. Felç aniden ortaya çıktığı için müdahale etmek güç olabiliyor. Fakat felç hakkında yapılan araştırmalara göre felç geçirecek kişi bir hafta önce inme belirtileriyle karşılaşabiliyor. Uzmanlar şunlara dikkat çekiyor:

“İnme belirtileri çoğunlukla aniden başlar, ama bu, harekete geçmek için vaktiniz olmadığı anlamına gelmez. Bazı insanlar ciddi bir felç geçirmeden birkaç gün önce baş ağrısı, uyuşma veya karıncalanma gibi belirtiler yaşarlar.

İYİLEŞME ŞANSI DAHA YÜKSEK OLUR

Bir çalışma, felçli hastaların %43’ünün büyük bir felç geçirmeden bir hafta öncesine kadar mini felç belirtileri yaşadığını buldu. Bu belirtileri dikkate alır ve geçseler bile yardım isterse, o zaman iyi bir iyileşme şansınız çok daha yüksek olur.

MİNİ VURUŞ NEDİR?

Geçici iskemik atak olarak da adlandırılan mini inme, beyne giden kan akışının geçici olarak durmasının yol açtığı kardiyovasküler bir olaydır. Kısaca TIA olarak da bilinen geçici iskemik atağın ana belirtileri, gerçek bir inme ile aynıdır.

“Geçici inme atağın ilk evrelerinde, GİA mı yoksa tam felç mi geçirdiğinizi anlamak mümkün değil.GİA, yakın gelecekte felç geçirme riskinizin olduğunun bir uyarı işaretidir ve bir değerlendirme, doktorların bunun olma ihtimalini azaltmanın en iyi yolunu saptamasına yardımcı olabilir.

" FELÇ RİSK FAKTÖRLERİ

Yaşam tarzı risk faktörleri Fazla kilolu ya da obez olmak

Diyabet Obstrüktif

Uyku apnesi

Kalp yetmezliği,

Kalp kusurları, kalp enfeksiyonu veya atriyal fibrilasyon gibi kardiyovasküler hastalık

Kişisel veya ailevi inme, kalp krizi veya geçici iskemik atak hikayesi

Kovid-19 enfeksiyon

Fiziksel hareketsizlik

Uyuşturucu kullanımı

Yüksek tansiyon S

igara içimi ya da pasif içicilik

Yüksek kolestrol