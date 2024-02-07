İşte kalbinizi durdurabilecek yanlışlar…

Kalp ve damar hastalığından kaynaklanan ölümlerin yüzde 80’i yanlış alışkanlıklardan kurtularak önlenebilir. Peki, bu nasıl mümkün olur?

FAZLA TUZ KULLANMAK

Sodyum, kan basıncını yükselten bir madde olup, birçok sağlıksız işlenmiş gıdanın içinde bulunur. Sodyum içeren işlenmiş gıdalar; cipsler, salamura gıdalar (zeytin, peynir, turşu), tuzlu bisküviler, krakerler, konserveler ve ekmektir. Günlük sodyum alımınız ne kadar fazla olursa, sağlığınız o kadar risk altına girer.

HAREKETSİZ KALMAK

Haftada 5 gün 30’ar dakika egzersiz yapmak gerekir. Ancak egzersize yeni başlayanlar, kısa ve düşük tempoda başlayıp zamanla önerilen egzersiz süresine ulaşmalıdır. Size uygun bir egzersiz türü seçmek, motivasyonunuzu artırabilir.

YETERSİZ UYUMAK

Günde yedi-sekiz saatten az uyumak, vücutta stres oluşturarak kalp hastalıklarına zemin hazırlar. Düzenli olarak dört, beş, altı saat uyuyanlarda diyabet, hipertansiyon ve obezite riski yükselir.

DİŞ VE DİŞ ETİ SAĞLIĞINA DİKKAT ETMEK

Diş eti hastalıkları tedavi edilmediğinde, kan damarlarının iç tabakasında işlev bozukluğu yaparak koroner arter hastalığına neden olabilir. Ayrıca çocuklukta ülkemizde sık görülen Beta hemolitik streptokok enfeksiyonuna bağlı kalp romatizması olan hastalarda, ilerleyen yıllarda diş eti hastalığı gelişirse, kalp kapaklarında hayatı tehdit eden yeni enfeksiyon riski artabilir.

VÜCUDA YETERLİ MAGNEZYUM ALMAMAK

Magnezyum eksikliği, çarpıntı, uykusuzluk, yorgunluk, baş ağrısı, kas krampları ve sonunda yüksek tansiyon, diyabet hastalığına yol açarak kardiyovasküler hastalık gelişimine neden olabilir. Beslenmemizde pazı, ıspanak, brokoli gibi magnezyum bakımından zengin koyu yeşil yapraklı sebzeler, badem, kaju, yer fıstığı gibi kabuklu kuruyemişler, baklagillere yer vermek bu yüzden çok önemlidir. Kalp sağlığı için badem, kaju, yer fıstığı gibi kabuklu kuruyemişler, baklagillere yer vermek çok önemli…



DOYMUŞ YAĞ İÇEREN GIDALARDAN UZAK DURMAK

Diyetle alınan yağ miktarı arttıkça, kandaki yağ seviyesi de artar. Doymuş yağlar fazla tüketildiğinde kalp damar hastalıklarını tetikler. Doymuş yağlar; oda sıcaklığında katı olan, doymuş yağ oranı yüksek olan yağlardır. Doymuş yağ içeren ürünler; salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş et ürünleri, burgerler, kızartılmış hazır yiyecekler, kekler, bisküviler, tereyağı, sert peynirler, kremalar, derili tavuk gibi kümes hayvanları ve yağlı etlerdir. Bu besinleri tüketirken çok dikkatli olmak gerekir.

STRESİ KONTROL ALTINA ALMAK ÇOK ÖNEMLİ

Kişi stresli olduğunda adrenalin adlı bir hormon salgılar, bu da kalp atışını ve solunumu geçici olarak hızlandırır. Az miktarda stres yaşamın motivasyon kaynağı iken, sürekli yüksek stres altında kalmak; kalbin aşırı çalışmasına, kanı pompalamakta zorlanmasına, tansiyonun yükselmesine, kalbi besleyen damarların daralmasına ve kandaki kolesterol seviyesinin yükselmesine sebep olur. Çok yorgun veya stresli hissettiğinizde, sizi rahatlatacak, moralinizi artıracak şeyler yapmalısınız. Stresle başa çıkmanın en kolay yolu bazen sadece gülümsemek olabilir.

GAZLI İÇECEKLERDEN KAÇINMAK

Gazlı içecekler, fazla sodyum içerirler, bu da özellikle yüksek tansiyon hastalarında kan basıncının kontrolsüz bir şekilde yükselmesine neden olabilir. Ayrıca yüksek şeker içeren içecekler, insülin direncine yol açarak kalp hastalıklarını artırabilir. Sigara, alkol ve asitli içecekler kalp sağlığını bozar.

SİGARA İÇMEMEK

Sigara içmek, kalp hastalıklarının oluşmasında en önemli faktörlerden biridir. Sigara, kalbi besleyen damarları daraltır, kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır, kan basıncını ve kalp atışını yükseltir, kalp kasını zayıflatır ve kalp ritmini bozar.