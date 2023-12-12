Felç riskine tıpa önlemi

Ani felçler, beyin damarlarının pıhtıyla tıkanmasından kaynaklanır. Bu pıhtıların çoğu, kalbin sol kulakçığında bulunan ve ritm bozukluğu olan hastalarda pıhtı oluşumuna yatkın olan bir damardan gelir.

Bu pıhtılar, ana atar damar yoluyla vücudun her yerine gidebilir, ancak en çok beyne gider, çünkü beyin en çok oksijenli kanı alır.

Kardiyolog şu şekilde soruna çözüm üretti:

“Bu pıhtı oluşan bölgeyi, göğsü açmadan kasıktan girerek bulup, onun ağzına bir tıpa yerleştirerek damardan ayırıyoruz. Böylece o bölgeye kan akışı kesilir ve pıhtı oluşumu önlenir.

Bu işlem, kan sulandırıcı ilaçların yan etkilerinden kaçınmak isteyen hastalar için uygundur. Bu işlem sayesinde, felç riski büyük ölçüde azalır.”

