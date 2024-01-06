Felce meydan okuyan şifalı besinler ortaya çıktı

Felç, sağlıksız yaşam tarzı nedeniyle birçok insanın karşılaşabileceği ciddi bir sağlık sorunu olduğu biliniyor. Felç, beyne kan taşıyan damarların tıkanması veya yırtılması sonucu beyin hücrelerinin oksijensiz kalması ve ölmesiyle oluşur. Felçli olan bölge, vücudun hangi kısmını kontrol ediyorsa, o kısımda felç belirtileri görülür.

Felç riskini azaltmak için bazı besinleri düzenli olarak tüketmek gerekir. Bu besinler şunlardır:

- Hamsi: Hamsi, kolesterolü düşürmeye ve kan pıhtılaşmasını engellemeye yardımcı olan Omega-3 yağ asidi içerir. Omega-3, kalp ve beyin sağlığı için çok önemlidir.

- Turunçgiller: C vitamini bakımından zengin olan turunçgiller, damar ve kalp sağlığını korumak için faydalıdır. Portakal, folik asit, potasyum ve kalsiyum içerir. Bu maddeler, kan hücrelerinin sağlıklı olmasına ve kan dolaşımının iyileşmesine katkıda bulunur.

- Yaban mersini ve kambur üzümü: Bu meyveler, kılcal damarları güçlendiren ve kanamalı inme riskini azaltan antioksidanlar içerir. Haftada iki kez yaban mersini veya kambur üzümü yemek, kalp krizi ve inme riskini düşürür.

- Sarımsak: Sarımsak, kan sulandırıcı etkisi en yüksek olan bitkilerden biridir. Dokuz farklı bileşik içerir. Sarımsak, kan basıncını düşürür ve damarları genişletir.

- Zencefil: Zencefil, kanı sulandıran ve pıhtılaşmayı önleyen bir bitkidir. Zencefil çayı, günde iki veya üç fincan içilebilir.

- Ginko: Ginko, Avrupa'da hafıza, denge, baş dönmesi ve anlama bozuklukları için kullanılan bir bitkidir. Ginko, inme sonrası komplikasyonların tedavisinde beyne giden kan akışını artırır. Ginko özütleri, eczane veya aktarlardan alınabilir. Kullanırken talimatlara uymak gerekir.

- Domuz otu: Domuzotu, kalsiyum açısından zengin bir bitkidir. Kalsiyum, kemik ve diş sağlığı için olduğu kadar, kas ve sinir sistemi için de gereklidir. Domuzotu yaprakları, salata veya yemek olarak tüketilebilir.

- Havuç: Havuç, karotenoid adı verilen bir grup antioksidan içerir. Karotenoidler, inme riskini önemli ölçüde azaltır. Havuç, aynı zamanda A vitamini kaynağıdır. A vitamini, göz sağlığı için faydalıdır.

- Söğüt: Söğüt kabukları, doğal bir aspirindir. Aspirin, düşük dozlarda alındığında inme riskini azaltır. Söğüt kabukları da aynı etkiye sahiptir. Bu bitkileri kullanmadan önce doktora danışmak gerekir.

- Ananas: Ananas, kan pıhtılaşmasını önleyen bir enzim olan bromelain içerir. Bromelain, inme ve kalp krizi riskini azaltır. Ananas, bol miktarda tüketilmelidir.

- Bezelye: Bezelye, kansere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Ayrıca, kalp krizi ve inme riskine karşı da korur. Bezelye, lif, protein, demir, folik asit ve C vitamini içerir.