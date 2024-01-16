Felce neden oluyor. Kulağınıza sakın bunu yapmayın

Uzmanlar, kulak çubuklarının yüz felcine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kulak kirinin birikmesi, işitme kaybına ve kötü bir görünüme neden olabilir. Bu yüzden kulak çubukları sık sık kullanılır, ancak bu da kulak kirinin daha fazla birikmesine neden olur.

ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ...

Kulakları zeytinyağıyla temizlemek, kulak temizliğinin en doğal yöntemlerinden biridir ve aynı zamanda kulaklara iyi geldiği söylenir.

KULAK ZARI VE YÜZ FELCİ TEHLİKESİ

Kulak burun boğaz uzmanları, kulak çubuğu kullanmanın kulağa en çok zarar veren şey olduğunu söyledi.

KBB uzmanları, kulak çubuğuyla kulak zarının yırtılabileceğini ve hatta yüz felcine neden olabileceğini belirtti.

KULAK TEMİZLİĞİNİN DOĞRU YÖNTEMLERİ

Kulak temizliğinin en iyi yolu, kulak burun boğaz doktoruna gidip kulak kanalını basit bir mikroskop veya başka bir aletle temizletmektir. Sonra birkaç damla kulak damlası kullanarak kulaklarınızı rahatlatabilirsiniz.

Ayrıca duş alırken kulağınıza ılık su akıtabilir ve sonra havluyla kurulayabilirsiniz.

Saçınızı kuruturken, saç kurutma makinesini bir süre kulağınıza tutarak nemli kulağınızı kurutabilirsiniz.

Kulak temizleme çubuğu, kulak içini temizlemek için değil, sadece kulak kıvrımlarını temizlemek için kullanılmalıdır.

TUZLU SU İLE KULAK TEMİZLİĞİ

Kulaklarınızı suyla temizlemek de kulak kirinden kurtulmanın etkili bir yoludur. Şırıngayı tuzlu suyla doldurun ve bir kulağınıza uygulayın. Sıvı kulağınızdan çıkarken, kulak kirini ve diğer kalıntıları da temizleyecektir.