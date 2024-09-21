Felipe Melo derbinin kilit oyuncusunu açıkladı

4 yıl sarı kırmızılı ekibin formasını giyen Brezilyalı futbolcu derbiye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a değerlendirmelerde bulunan Melo, maçın kilit oyuncusunun Barış Alper olacağını söyledi.

Brezilyalı orta saha, "Osimhen çok ses getiren önemli bir oyuncu ama benim bu maçtaki favorilerimin en başında Barış Alper Yılmaz geliyor. Bence Kadıköy'de kilit oyuncu Barış Alper Yılmaz olacak." ifadelerini kullandı.

Felipe Melo'nun açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'ın çok önemli oyuncuları var. Osimhen çok ses getiren önemli bir oyuncu ama benim bu maçtaki favorilerimin en başında Barış Alper Yılmaz geliyor. Bence Kadıköy'de kilit oyuncu Barış Alper Yılmaz olacak.

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"TARİHİN EN ÖNEMLİ İKİLİSİYDİK"

Lucas Torreira ile kıyaslanmam doğru değil aslında. Farklı tip oyuncularız. Galatasaray'daki Felipe Melo, bir sezonda 16 gol atmıştı, karşılaştırmak doğru değil aslında. Galatasaray'ın Kadıköy şampiyonluğunu hatırlayalım; Selçuk - Melo ikilisi totalde 40 gole yakın katkıda bulundu. Tarihin en önemli ikilisiydik diyebilirim.

"GALATASARAY'A HİZMET ETMEYİ MUTLAKA İSTERİM"

Galatasaray'a hizmet etmeyi mutlaka isterim. Yöneticilik, Sportif Direktörlük, Antrenörlük anlamında isterim. Hangi pozisyon olursa mutlaka Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Galatasaray taraftarının yeri bende inanılmaz ayrı ve onları çok özledim. Rio'da Galatasaray için çarpan bir kalp var. Her maçı takip ediyorum. Umarım Galatasaray taraftarı beni hiç unutmaz, çünkü ben onları hiç unutmuyorum. En büyük Cimbom!"