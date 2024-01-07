Fellah Köfte nasıl yapılır?

Malzemeler

2 su bardağı ince köftelik bulgur

2 su bardağı un

2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Sosu için:

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş rendelenmiş sarımsak

1 su bardağı rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı biber salçası

Hazırlanışı

Bulguru iki su bardağı kaynar suyla ıslatılır. Üzerine kapak kapatılarak demlenmeye bırakılır.

Demlenen bulgurun üzerine yumurta, un ve baharatları ilave edilir ve yoğurulur.

Fındık büyüklüğünde parçalar koparılıp yuvarlanır ve serçe parmağı ile ortasına bastırılır. Çok hafif unlanılır.

Kaynayan suyun içine tuz atılır. Suyun üzerine çıkan köftelerin pişmiş olduğu anlaşılır. Kevgir yardımıyla alın.

Sos için zeytinyağında salçayla kavurulur. İçine domates püresini ilave edilir. Sarımsaklar rendelenir. Birkaç dakika kaynamaya bırakılır. Köfteler sosun içine alınır.

Köfteler ve sos güzelce karıştırılır.

Ardından üzerine maydanoz ilave edilir ve servis edilir.

Afiyet olsun...