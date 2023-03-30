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Derbinin hakemi belli oldu. Flaş atama

Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 12:19
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Derbinin hakemi belli oldu. Flaş atama
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Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın maçı olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray'ın sahasında ağırlayacağı Adana Demirspor maçını ise Ali Şansalan yönetecek. Trabzonspor - Kayserispor karşılaşmasında Erkan Özdamar düdük çalacak.

1 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 NİSAN PAZAR
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 NİSAN PAZARTESİ
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Sivasspor ve Kasımpaşa haftayı bay geçecek.

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