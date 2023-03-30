Derbinin hakemi belli oldu. Flaş atama

Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın maçı olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Galatasaray'ın sahasında ağırlayacağı Adana Demirspor maçını ise Ali Şansalan yönetecek. Trabzonspor - Kayserispor karşılaşmasında Erkan Özdamar düdük çalacak.
1 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan
2 NİSAN PAZAR
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler
3 NİSAN PAZARTESİ
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Sivasspor ve Kasımpaşa haftayı bay geçecek.