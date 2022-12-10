Fenerbahçe Alagöz Holding'ten Beşiktaş'a tarihi fark

Sarı lacivertli takım maç boyunca üstün oynadığı karşılaşmayı 92-57 kazandı.
Fenerbahçe Alagöz Holding'te Howard 22 sayı ile öne çıkarken, Olcay Çakır Turgut da 18 sayıyla oynadı.
Beşiktaş'ta ise direnen tek isim olan Evans'ın 22 sayısı farkı önlemeye yetmedi.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Sinem Tetik, Eyyüp Ayhan, Metehan Alaçam
Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 18, Merve Aydın 3, McBride 9, Meesseman 13, Stokes 4, Selin Rachel Gül, Manolya Kurtulmuş, Howard 22, İdil Saçalır 8, Şerife Alperi Onar 15, İrem Erdik
Beşiktaş: Evans 22, Elif Bayram 7, Melek Uzunoğlu, İrem Naz Topuz 1, Reimer 12, Kübra İmren Sevindik 3, Yağmur Kübra Taşar, Meltem Topaloğlu 2, Draşkiçeviç, Nur Nihan Dabakoğlu, İnci Güçlü, Billings 10
1. Periyot: 19-16
Devre: 44-28
3. Periyot: 67-48
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