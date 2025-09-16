Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu!

Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Merkez Hakem Kurulu, bu mücadelede ve diğer erteleme mücadelelerinde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 3. haftanın erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

1. Hafta:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

3. Hafta:

20.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

