Galatasaray'a Devler Ligi'nde İtalyan hakem!

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadelenin hakemi UEFA tarafından açıklandı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki zorlu deplasmanında düdük çalaccak hakem belli oldu. Sarı-kırmızılıların Eintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Avrupa arenasında birçok önemli maçta görev alan Guida, İtalya Serie A'da uzun yıllardır düdük çalıyor. Tecrübeli ismin yardımcılıklarını ise yine İtalya Futbol Federasyonu'na bağlı hakemler yapacak.

GALATASARAY'IN MAÇINI YÖNETMİŞTİ

İtalyan hakem, daha önce 15 Ağustos 2023 tarihinde oynanan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Olimpija Ljubljana karşılaşmasını yönetmişti.

Söz konusu karşılaşmada Lucas Torreira, 64. dakikada direkt kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Galatasaray ise karşılaşmayı Mauro Icardi'nin golü ile 1-0 kazanmayı başarmıştı.

