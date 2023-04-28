Fenerbahçe Atina'da Olympiakos'u devirdi

Euroleague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Atina'da Olympiakos'u yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe Atina'da Olympiakos'u devirdi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Olympiakos'a konuk oldu.

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabaka 78-82 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Böylece sahasında oynadığı ilk maçı 79-68 kazanan Olympiakos ile Fenerbahçe arasındaki seri 1-1'e gelmiş oldu.

3 MAYIS'TA İSTANBUL'DA

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Final Four'a yükseleceği eşleşmede üçüncü müsabaka, 3 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

İLK PERİYOTTA 14 SAYI GERİYE DÜŞTÜ

Mücadeleye tutuk başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 24-10 geride tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan sarı lacivertliler, soyunma odasına giderken farkı eritti. İlk yarı Olympiakos'un 37-34 üstünlüğü ile geçildi.
Final periyoduna girilirken tabelada 56-51 Olympiakos üstünlüğü vardı.
Son çeyreğe etkili bir giriş yapan Fenerbahçe Beko, bitime 8 dakika kala Nigel Hayes'in üçlüğü ile 56-59 öne geçti. Shaq McKissic'in peş peşe sayılarıyla üstünlüğü tekrar ele alan Olympiakos, son 5 dakikaya 67-66 önde girdi.

FENERBAHÇE FIRTINASI

Maçın son dakikasına Fenerbahçe Beko 76-77 üstün girdi. Bitime 33 saniye kala Marko Guduric çizgiden 1/2 attı ve skor 76-78 oldu. 8 saniye kala Tyler Dorsey'den gelen turnike ile Fenerbahçe Beko skoru 76-80 yaptı. 5 saniye kala Sloukas'ın turnikesi skoru 78-80 yaptı.

4.7 saniye kala taktik faul sonrası Marko Guduric çizgiden hata yapmadı; 78-82. Kalan sürede rakibin geri dönmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 78-82 kazandı.

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