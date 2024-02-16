Fenerbahçe Avrupa'da ilk 20'ye girdi. Tek Türk takımı oldu

UEFA'nın raporuna göre Fenerbahçe, Avrupa liglerinde yer alan takımlar arasında geçen yıl 58 milyon euro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18. kulüp oldu.
Açıklanan ilk 20 takım arasında Türkiye'den sadece Fenerbahçe yer aldı.
UEFA raporuna göre Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 20 takım şu şekilde:
Sıra Takım Ülke 2023 yılı ticari geliri (milyon euro)
1 Manchester City İngiltere 401
2 Barcelona İspanya 396
3 Manchester United İngiltere 377
4 Bayern Münih Almanya 368
5 Real Madrid İspanya 355
6 PSG Fransa 343
7 Liverpool İngiltere 311
8 Tottenham İngiltere 247
9 Borussia Dortmund Almanya 209
10 Arsenal İngiltere 195
11 Juventus İtalya 194
12 Leipzig Almanya 134
13 Milan İtalya 128
14 Atletico Madrid İspanya 123
15 Ajax Hollanda 83
16 Inter İtalya 81
17 Napoli İtalya 59
18 Fenerbahçe Türkiye 58
19 Union Berlin Almanya 57
20 Celtic İskoçya 54