Fenerbahçe Avrupa'da ilk 20'ye girdi. Tek Türk takımı oldu

UEFA'nın raporuna göre Fenerbahçe, Avrupa liglerinde yer alan takımlar arasında geçen yıl 58 milyon euro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18. kulüp oldu.

Açıklanan ilk 20 takım arasında Türkiye'den sadece Fenerbahçe yer aldı.

UEFA raporuna göre Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 20 takım şu şekilde:

Sıra Takım Ülke 2023 yılı ticari geliri (milyon euro)

1 Manchester City İngiltere 401

2 Barcelona İspanya 396

3 Manchester United İngiltere 377

4 Bayern Münih Almanya 368

5 Real Madrid İspanya 355

6 PSG Fransa 343

7 Liverpool İngiltere 311

8 Tottenham İngiltere 247

9 Borussia Dortmund Almanya 209

10 Arsenal İngiltere 195

11 Juventus İtalya 194

12 Leipzig Almanya 134

13 Milan İtalya 128

14 Atletico Madrid İspanya 123

15 Ajax Hollanda 83

16 Inter İtalya 81

17 Napoli İtalya 59

18 Fenerbahçe Türkiye 58

19 Union Berlin Almanya 57

20 Celtic İskoçya 54