TFF 8 takıma zemin uyarısı yaptı. Kulüplere mektup yolladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Yeni Mersin İdman Yurdu gibi kulüplerin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan ve zemin kalitesinden sorumlu oldukları stadyumların zeminlerini düzeltmeleri için ivedi kodlu bir uyarı mektubu gönderdi.

TFF, daha önce de Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Kayserispor’u çok ivedi kodlu mektuplarla uyarmıştı.

Zeminlerde gerekli iyileştirmeler yapılmaması durumunda TFF, stadyumları denetlemeye devam edecek ve müsabakalara kapatma kararı alabilecek.