Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Milos Paden ile yollar ayrıldı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda önemli bir ayrılık yaşandı.

Başantrenör Milos Paden ile yollar ayrıldı.

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Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyuruda, “2023/24 sezonunun başından beri Galatasaray Çağdaş Faktoring’in baş antrenörü olan Milos Paden ile anlaşarak ayrıldığımızı bildiririz. Milos Paden’in kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar temenni ederiz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde son maçında deplasmanda Beşiktaş’a 104-89 yenildi.

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