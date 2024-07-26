Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Düzenleme: Simgenur Gök
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe, Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı ve oyuncuya teşekkür mesajı paylaştı. Milli futbolcu da Fenerbahçe'ye veda etti.

Sarı-lacivertli ekipte yeni sezon için çalışmalar sürüyor.

Jose Mourinho'nun kadro planlamasında düşünmediği ve UEFA listesine yazmadığı Umut Nayir, Konyaspor'a transfer oldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe, Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu açıklarken, veda mesajı paylaştı.
Açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor’a transfer olmuştur. Umut’a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

UMUT NAYİR DE VEDA ETTİ
Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye veda ederken, "Değerli Fenerbahçe camiası; bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi benim için kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşça kalın" sözlerine yer verdi.

''UMUT'LU BEKLEYİŞ''
Diğer taraftan Konyaspor, Umut Nayir'i açıkladığı video ile duyurdu.

Sosyal medyadan yayınlanan videonun başlığına 'Umut'lu bekleyiş!' notu düşüldü.

22 NUMARA GİYECEK
Konyaspor, Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

31 yaşındaki futbolcu, Konyaspor'da 22 numaralı formayı giyecek.

UMUT NAYİR'İN KARİYERİ
Umut Nayir, kariyerinde MKE Ankaragücü, Ankaraspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Bursaspor, Beşiktaş, Hajduk Split, Giresunspor, Ümraniyespor, Fenerbahçe ve Pendikspor formalarını da terletti.

Milli futbolcu, yeni sezonda Konyaspor forması için ter dökecek.

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