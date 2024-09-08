Fenerbahçe ayrılık izni verdi. Emre Mor yuvadan uçuyor

Fenerbahçe'nin Juventus'tan Filip Kostic'i transfer etmesi sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı.

EMRE MOR'A İLGİ VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hatayspor, Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor.

Hatayspor, Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor için girişimlere başladı.

İZİN VERİLDİ

Fenerbahçe, Emre Mor'a ayrılık izni verdi.

Oyuncuya birkaç kulüpten talip varken, son olarak devreye Hatayspor girdi.

Hatayspor, Emre Mor'u kadrosuna katmak için Fenerbahçe ve milli oyuncu ile görüşmelerine devam ediyor.