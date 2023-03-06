Türk futbolunun kader haftası

Türk futbolunun Avrupa'daki yeri açısından büyük önem taşıyan maçlar perşembe günü oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe son 16 turu ilk maçında İspanya'da Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 20.45.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de son 16 turu heyecanı yarın başlayacak
Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent'e konuk olurken Demir Grup Sivasspor ise İtalya takımı Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.
İki maçın da başlama saati 23.00.
Takımlarımızın alacağı sonuçlar ülke puanına etki yapacağından, gelecek sezonlarda Avrupa kupalarında kaç ekiple yer alacağımız konusunda önemli rol oynayacak.