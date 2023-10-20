Fenerbahçe başvurmuştu. TFF'den Erden Timur için flaş karar

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a PFDK'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe başvurmuştu. TFF'den Erden Timur için flaş karar

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR 'un 17.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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