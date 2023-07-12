Fenerbahçe Beko Partizan'ın genç yıldızını transfer etti

Fenerbahçe Beko, Partizan'ın 22 yaşındaki İsrailli oyun kurucusu Yam Madar'ı transfer etti.

Litvanya'dan Basketnews ve Sırp medyasının haberlerine göre; Partizan'dan ayrılan ve serbest durumda olan Yam Madar'a birçok takım teklif yaptı ancak İsrailli yeteneğin son kararı Fenerbahçe Beko oldu.

YAM MADAR KİMDİR?

Geçen sezon EuroLeague Oyuncular Birliği tarafından 'En İyi Genç Oyuncu' ödülünün sahibi olan 1.90 boyundaki Yam Madar, 5.8 sayı, 1.2 ribaunt ve 1.6 asist ortalamaları yakaladı.

Yam Madar, 2022/23 sezonunda THY EuroLeague'in genç oyunculara verdiği 'EuroLeague Yükselen Yıldız' ödülünün de sahibi oldu.

Hapoel Tel Aviv altyapısından yetişen İsrailli oyun kurucu, 2020 NBA draftında Boston Celtics tarafından 47. sırada seçilmişti.