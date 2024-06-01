Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi. Finale 1 adım kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi. Finale 1 adım kaldı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında Beşiktaş Emlakjet'i 98-72 yendi, 2-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde iki dev Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertli ekip 98-72'lik skorla kazanmayı başardı. Fenerbahçe Beko böylece seride 2-0 öne geçti.

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3 galibiyet alan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü karşılaşması 3 Haziran Pazartesi günü oynanacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko bu maçı da kazanırsa adını finale yazdıracak. Beşiktaş'ın galibiyeti halinde ise seri dördüncü maça uzayacak.

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Karşılaşmanın ilk çeyreğini Beşiktaş Emlakjet 24-22 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko soyunma odasına 47-43 üstün gitti. Sarı-Lacivertli ekip üçüncü çeyrekte farkı iyice açtı: 72-52. Final periyodunda da kontrolü elinde tutan Fenerbahçe maçı 98-72 kazandı.

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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 30 maçta 25 galibiyetle ikinci sırada noktaladı ve play-off çeyrek finalinde Aliağa Petkimspor’u 2-0 ile geçti.

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Beşiktaş Emlakjet bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 30 maçta 21 galibiyet elde etti ve normal sezonu üçüncü sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar, play-off çeyrek finalinde ise Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u 2-0'la devirdi.

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