Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi. Finale 1 adım kaldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde iki dev Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertli ekip 98-72'lik skorla kazanmayı başardı. Fenerbahçe Beko böylece seride 2-0 öne geçti.

3 galibiyet alan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü karşılaşması 3 Haziran Pazartesi günü oynanacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko bu maçı da kazanırsa adını finale yazdıracak. Beşiktaş'ın galibiyeti halinde ise seri dördüncü maça uzayacak.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini Beşiktaş Emlakjet 24-22 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko soyunma odasına 47-43 üstün gitti. Sarı-Lacivertli ekip üçüncü çeyrekte farkı iyice açtı: 72-52. Final periyodunda da kontrolü elinde tutan Fenerbahçe maçı 98-72 kazandı.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 30 maçta 25 galibiyetle ikinci sırada noktaladı ve play-off çeyrek finalinde Aliağa Petkimspor’u 2-0 ile geçti.

Beşiktaş Emlakjet bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 30 maçta 21 galibiyet elde etti ve normal sezonu üçüncü sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar, play-off çeyrek finalinde ise Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u 2-0'la devirdi.