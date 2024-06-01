Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'yı zorda bırakacak istek

Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler yaklaşan Olağan Genel Kurul'a çevrildi.

8-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak seçimde Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak.

ACUN ILICALI'NIN PAYI BÜYÜK

Kıran kırana geçmesi beklenen seçimler öncesi Acun Ilıcalı ile Londra'ya giden Ali Koç Jose Mourinho ile anlaştı.

Bu dönem Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı'nın transfer harekatlarında büyük sorumluluk alması beklenirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

GÖZÜNÜ DİKTİ

Ali Koç aynı zamanda Hull City'nin patronu olan Acun Ilıcalı'dan takımın yıldızı Jaden Philogene'yi transfer etmek istedi.

ACUN ILICALI ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Bu sezon Hull City'de gösterdiği performansla büyük beklenti yaratan Philogene Acun Ilıcalı tarafından geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak görülüyordu.