İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Rizespor: Gökhan, Taha, Attila, Emirhan, Hojer, Mithat, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev

MAÇ BAŞLADI

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı hakemin düdüğüyle başladı.

FENERBAHÇE MAÇIN BAŞINDA GOLÜ BULDU

Sezona iyi bir başlangıç yapan Sebastian Szymanski, henüz 2. dakikada Tadic'in asistinde topu ağlara yollamayı başardı.

Bu golle birlikte Fenerbahçe, mücadelede 1-0 öne geçti.

DZEKO'NUN GOLÜ GEÇERSİZ

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı ancak hakem VAR'a giderek golden önce Osayi'nin elle müdahele yaptığını tespit etti.

Ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

İLK YARI SONA ERDİ

Fenerhahçe Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.