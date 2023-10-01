Bu Fenerbahçe bambaşka! Fatih Saboviç yazdı

Süper Lig'in 7. haftasına 6'da 6 yaparak 18 puanla ve kayıpsız giren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırladığı karşılaşmada zorlanmadan 3 puana ulaştı. Fatih Saboviç yazdı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu Fenerbahçe bambaşka! Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Herhangi bir maçın hem ilk devresi hem de ikinci devresi başladığında rakibini boğmayı ve istediğini almayı bu kadar çabuk başarabilen bir Fenerbahçe izlemeyeli çok uzun zaman olmuştu.
Daha başlama düdüğü çaldığı anda tüm hatlarıyla rakibinin üzerine giden sarı lacivertliler, kronometreler 02:02'yi gösterirken Szymanski ile daha Rizesporlu oyuncular nefes almadan golü buldu.

Tadiç ve Dzeko, çok farklı bir boyut kazandırıyor Fenerbahçe hücumlarına... Bu isimlerin yanına forvetin hemen arkasındaki Sebastian Szymanski ve bugün ağrılarına rağmen ilk 11'de yer alan İrfan Can Kahveci de eklendi.
Kanarya'nın ilk golünde Dzeko, bir maestro edasıyla maçın hemen başında topu soldan bindirme yapan Tadiç'e gönderdi. Tadiç'in beklenmeden penaltı noktasına doğru yönlendirdiği topu Szymanski filelerle buluşturdu: 1-0.

LİGİN EN ERKEN GOLÜ...
Szymanski'nin ağlara yolladığı meşin yuvarlak aynı zamanda ligde sezonun en erken golü oldu. Bu golle birlikte Sebastian, 8 gol ve 4 asist gibi muazzam bir istatistiğe ulaştı. Edin Dzeko'nun 6 gol (bu maçta sonradan attığı golle 7 gol oldu) ve 6 asisti, Duşan Tadiç'in ise 4 gol (Sonradan attığı gol ile 5 gole ulaştı) ve 3 asisti olduğunu ifade etmekte fayda var...
Açılış golünün hemen ardından ikinci gole çok yaklaşan Fenerbahçe'de Szymanski az kalsın duble ile yola devam edecekti ancak kaleci Gökhan gole izin vermedi.

Sahanın bölümlerini çok iyi paylaşan sarı lacivertli oyuncular, rakiplerine adım atacak bir fırsat bile bırakmadı. Rizespor mücadeleye şok dalgasıyla giriş yapmış oldu. İlk 20 dakikalık süreçte İsmail Kartal'ın öğrencileri çok sayıda gol fırsatından yararlanamadı. Çaykur Rizespor'a kendi yarı alanlarını dar ettiler...

OYUNCULARIN BİRBİRİNE GÜVENİ GÖZLE GÖRÜLÜYOR
Fenerbahçe'de takımın üyeleri birbirine güvendiği için bu da bir ekstra öz güven ve soğukkanlılık getiriyor. Livakoviç ve defans arasındaki başarılı iletişim, Vareşanoviç ile Çaykur Rizespor'un 23. dakikada yakaladığı pozisyondan eli boş dönmesini sağladı.
Devrenin bitimine doğru Dzeko ile ikinci golü bulan sarı lacivertliler tam, "Rahatladım" derken, VAR incelemesi sonucunda gol öncesi Osayi'nin elle oynadığına karar verildi ve skor 1-0'da kaldı.

Takımlar soyunma odasına 1-0 ile gittiler ancak dönüşte ilk yarıdaki gibi başlangıçta ağları havalandırdı Kanarya... Szymanski'nin müthiş ortasında defansın uzaklaştıramadığı topu, İrfan Can tamamladı ve Kanarya 47'de farkı açtı: 2-0.
İkinci 45'in başlangıcında âdeta dejavu yaşadık. Bu gol hem tribünleri hem de sarı lacivertli oyuncuları rahatlattı.

İRFAN CAN'DAN ZIDANE-VARİ HAREKET...
Sezonun başından bu yana yüksek dozda gelen eleştirilerin hedefine oturan İrfan Can Kahveci, kronometreler 62'yi gösterirken orta alanda bulduğu boşluğu değerlendirdi. İrfan, önce Zinedine Zidane-vari bir çalım attı, sonra pasını attığı Fred'den topu geri alıp Dzeko'yu defansın arkasında topla buluşturdu.
Boşnak golcünün müthiş vuruşunu kaleci Gökhan'ın kurtarması imkansızdı... Fenerbahçe tribünleri skorun 3-0 olmasıyla birlikte yine şampiyonluk marşları söylemeye ve İrfan Can'ı bağrına basmaya başladı.

Karşılaşma boyunca bir türlü istediği oyunu ve kontrolü sahaya yansıtamayan Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'un hamlelerine rağmen yapılan müdahalelere sahada somut şekilde yanıtlar veremedi.
İsmail Kartal da boş durmadı ve 67. dakikada Becao ve İrfan'ın yerine, Samet ve Joshua King'i oyuna aldı.

VE TADİÇ ŞOV BAŞLADI...
Joshua King'in taze enerjisiyle artırdığı tempo, Fenerbahçe'ye 4. gol olarak geri döndü. Duşan Tadiç sahne aldı ve King'in şutunda savunmadan seken topu 75'te ağlara yolladı.
Fenerbahçe tribünleri çok uzun zamandır olmadığı bir şekilde takımlarını desteklemeye başladı. Kadıköy tribünlerinde taraftar, sahada takım son haftalarda alışık olduğumuz 'şampiyonluk coşkusu modunu' açtı.

Karşılaşmanın son anına kadar bir an bile rakibine gol için müsaade etmeyen Fenerbahçe, 90. dakika yaklaştığında sonradan oyuna giren Umut Nayir ile gol fırsatları yakaladı. Sarı lacivertli ekibin tam 20 şut çekip 9 isabetli şut ve 4 gol bulduğu mücadelede, 90 dakikanın sonunda uzatmalar gelmeden önce topla oynama oranlarında Fenerbahçe'nin %66'lık üstünlüğü vardı.

14'TE 14'LÜK MUHTEŞEM PERFORMANS...
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de 7'de 7 yaparak inanılmaz bir forma imza attı. Aynı zamanda bu sezon da 14. maçta 14. galibiyet elde edildi.
Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor karşısında farkı artırmayı ve zaferi o kadar çok istedi ki 90+2'de Ferdi'nin şutu direkten döndü. Tam, "Her şey bu kadarla bitiyor" denilirken sarı lacivertliler 90+3'te Mert Hakan'ın ortasında Joshua King'in müthiş kafa vuruşuyla farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kanarya kusursuz bir zaferle kanatlandı.

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