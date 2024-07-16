Fenerbahçe Cenk Tosun transferini açıkladı. Maaşı belli oldu

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Cenk Tosun'un sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler, oyuncu ile 2 yıllık bir anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı belirtildi.