Fenerbahçe Cenk Tosun transferini açıkladı. Maaşı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Cenk Tosun transferini açıkladı. Maaşı belli oldu

Fenerbahçe, yerli golcü transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Cenk Tosun'un sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler, oyuncu ile 2 yıllık bir anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı belirtildi.

ekran-alintisi.jpg

Son Haberler
Rahmi Koç'un emlakçısı şampiyon oldu Spor
Rahmi Koç'un emlakçısı şampiyon oldu
Trump suikast girişimi sonrası kulağı sargılı görüntülendi. İlk kez bu kadar duygusal göreceksiniz Dünya
Trump suikast girişimi sonrası kulağı sargılı görüntülendi. İlk kez bu kadar duygusal göreceksiniz
Holly Manders nikah tazeledi Spor
Holly Manders nikah tazeledi
Kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yarasına koştu! Takla atıp ters dönen otomobilde sıkıştılar... Gündem
Kendi yarasını unutup hamile arkadaşının yarasına koştu! Takla atıp ters dönen otomobilde sıkıştılar...
Hizmet üretim endeksi arttı Ekonomi
Hizmet üretim endeksi arttı
Samsun'a dadanan canavarı köylü yakaladı. 'Kuyruğu uzun, çok büyük dişli, yırtıcı bir tipi var' Gündem
Samsun'a dadanan canavarı köylü yakaladı. 'Kuyruğu uzun, çok büyük dişli, yırtıcı bir tipi var'
Mersin ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı Gündem
Mersin ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı