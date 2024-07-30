Fenerbahçe dakikalar içinde 4 milyon Euro kazandı

Süper Lig'de bu sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki loca sayısını bu yıl 64'ten 84'e çıkardı.

Yeni yapılan ve fiyatları 200 bin euro olan locaların tamamı kısa sürede satıldı.

Yeni sezonda Mourinholu Fenerbahçe'yi izlemek için Kadıköy'deki localarda uzun bir bekleme listesi bulunuyor.

ESKİLER BIRAKMADI

Mevcut loca sahipleri her yıl haklarından vazgeçmezken, 200'ün üzerinde kişi ve şirket de loca için sırada bekliyor.

Fenerbahçe, bu yıl loca talebini karşılamak için 20 yeni loca inşa etti.

Fenerium Alt Tribünü'ne yapılan bu localar, deyim yerindeyse anında satıldı. Fenerbahçe'nin loca fiyatları 150 bin ile 200 bin Euro arasında değişiyor ve yeni locaların konumu itibariyle 200 bin Euro olduğu belirtiliyor.

Bu yeni loca satışlarından 4 milyon euro gelir elde edildi.

VIP TRİBÜN DE VAR

Ayrıca, Maraton Alt E Tribünü de bu sezondan itibaren VIP tribüne dönüştürüldü.

Bu bölümde bulunan 377 koltuğun tamamı bir haftada satıldı. Bu koltukların sezonluk satış fiyatı 325 bin TL olarak belirlendi. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu iki VIP hamlesiyle kasasına yaklaşık 7.5 milyon Euro koymuş oldu.