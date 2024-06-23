Fenerbahçe devlete savaş açtı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleşen şike soruşturması sonucunda uğradığı maddi ve manevi zararlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne dava açtı.

Dilekçede, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en eski ve köklü futbol kulüplerinden biri olarak tanımlandığı ve yurt içinde ve yurt dışında 25 milyonu aşkın taraftar kitlesine sahip olduğu belirtildi. Kulübün, 100 yılı aşkın bir süredir Türk sporuna katkıda bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, dilekçede 3 Temmuz olaylarının detaylarına yer verildi ve İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın, 2011 yılında oynanan lig maçlarıyla ilgili olarak Fenerbahçe'ye bağlı kişilerin şike ve teşvik primi eylemlerinde bulunduğu iddialarına değinildi.

“Bu dönemde büyük maddi ve manevi kayıplar yaşamış, iki farklı dönemde hak kazanmasına rağmen Avrupa kupalarına katılamayarak telafisi imkânsız ölçüde zararlara uğramıştır” ifadeleri kullanıldı.

Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; dilekçede, “Bu dönemde Fenerbahçe tarafından 3 Temmuz sürecinin bir kumpastan ibaret olduğu, Fenerbahçe’ye operasyon yapıldığı, verilen kararların haksız ve hukuka aykırı olduğu çokça kez dile getirilmiş olmasına rağmen idare ve mahkemelerce bu açıklamalar dikkate alınmamıştır” denildi.

Fenerbahçe, 1-0 mağlup ettiği Galatasaray’ın maç sonrası yaptığı açıklamaları “serzeniş” olarak belirterek, “bu maçın, çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklaması yaptı.

Ayrıca dilekçede, “Fenerbahçe aklanmış olsa da şike kumpasından dolayı büyük yara almış, marka değeri telafisi güç derecede zarar görmüş, sporcular kaybedilmiş, finansal açıdan büyük kayıplar yaşanmıştır” denildi.

HAZİNE’YE 1 MİLYAR 856 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI

Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne dava açarak hukuki süreci başlatan Fenerbahçe Spor Kulübü, toplamda yaklaşık 1 milyar 856 milyon lira tazminat talebinde bulundu. Bu miktarın 100 milyon lirası manevi, 50 milyon euro ise maddi zararlar için istendi. Kulüp, 3 Temmuz 2011'den itibaren uygulanacak yasal faizlerle birlikte, ödeme günündeki döviz kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası cinsinden ödeme yapılmasını talep etti.

Bunun yanı sıra, Türk Lirası cinsinden istenen tazminat miktarının da yasal faizlerle ödenmesini istedi.

Fenerbahçe, mahkeme sürecinde aynı zamanda itibarının iadesini de talep etmekte.