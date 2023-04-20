Fenerbahçe Erden Timur'u savcılığa verdi

Fenerbahçe Kulübü Erden Timur hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Fenerbahçe Erden Timur'u savcılığa verdi

Fenerbahçe Kulübü Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'la ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"29 Mart 2023 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekilinin, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’ye ait gizli ticari bilgilerin canlı yayında alenen ifşası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle Kulübümüz tarafından hukuki süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyu ile paylaşmak istediğimiz hukuki adımlar şu şekildedir;

• Kulübümüzün ticari sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerinin Kulübümüzün rızası olmaksızın yanlış ve yanıltıcı şekilde açıklanmasına bağlı olarak “Haksız Rekabet” ve “Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması” suçlarından söz konusu yönetici aleyhinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayette bulunulmuştur.

• Dürüstlük kuralına aykırı şekilde gerçekleştirilen bu davranış nedeniyle Türk Ticaret Kanununun “Haksız Rekabet” hükümlerine dayalı olarak haksız rekabetin tespiti talepli dava açılmıştır.

• Kulübümüzün gizli nitelikteki transfer tekliflerinin yetkisiz bir kimse tarafından halka açıklanması nedeniyle FIFA nezdinde,

FIFA Code of Ethics’in (FIFA Etik Mevzuatı) 17. maddesinde düzenlenen ‘Gizlilik Yükümlülüğü’ hükümlerinin ihlaline dayalı olarak yapılmış,

bu ihlale iştirak etmesi muhtemel tüm kişi ve kurumlar hakkında FIFA Etik Kurulu nezdinde soruşturma başlatılması talep edilmiştir.

Milyonların önünde, sporun ve spor yöneticiliğinin etik ilkeleri ile taban tabana zıt şekilde ortaya konan bu tutumla ilgili hukuki takibimiz sürecektir.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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