Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Derbinin hakemi de açıklandı.

TFF, Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler'in yöneteceğini açıkladı.

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan

24 Aralık Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek

16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler

25 Aralık Pazartesi:

17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

Son Haberler
Angola OPEC'ten ayrıldı Dünya
Angola OPEC'ten ayrıldı
Çocuk istismarcısı tır şoförüne 22,5 yıl hapis Gündem
Çocuk istismarcısı tır şoförüne 22,5 yıl hapis
İstinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı Gündem
İstinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
İsmet Taşdemir: Eksik olanları bırakacağız Spor
İsmet Taşdemir: Eksik olanları bırakacağız
DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları eş genel başkan diyerek kimi kastettiğini açıkladı Gündem
DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları eş genel başkan diyerek kimi kastettiğini açıkladı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama Gündem
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama
Derbinin şifresi belli oldu: Icardi ve Dzeko Spor
Derbinin şifresi belli oldu: Icardi ve Dzeko