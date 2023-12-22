Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

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Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. İşte maçların programı...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Liderlik yarışındaki kritik maç, pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Haftanın en önemli maçını Arda Kardeşler yönetecek.

Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez yazılarını okuyucuları ile buluşturacak.

İşte maçların programı;

YARIN
19.00 Trabzonspor-Başakşehir: Turgay Beşyıldız
PAZAR
13.30 Konyaspor-Kayserispor: Recep Çınar
16.00 Adana Demirspor-Antalyaspor: Mirza Şeker
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Sedat Kaya / Fatih Saboviç
PAZARTESİ
17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız
17.00 Alanyaspor-Samsunspor: Volkan Aliakar
20.00 Hatayspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş

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