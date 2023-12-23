Fenerbahçe Galatasaray karşısında farklı önde

Kaynak: AA
Fenerbahçe Galatasaray karşısında farklı önde
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbi öncesi rakamlar dikkat çekiyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yarın karşı karşıya getirecek derbi heyecanla bekleniyor. Ezeli rakipler yarın akşam 398. kez karşı karşıya gelecekler.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 397 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 122 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

LİGDE 133. MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.

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